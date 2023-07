Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci a Radio Bruno ha fatto una panoramica su alcune situazioni calde della Fiorentina.

Ecco cosa ha detto Bocci: “Amrabat ha chiesto di andare via e va visto come si presenterà in ritiro, se con l’atteggiamento di uno che si allena a scartamento ridotto o meno. Non credo però che si arriverà al 20 di agosto col giocatore in viola. Oggi ciò che preme maggiormente è capire quale sia la strategia per il centrocampo della Fiorentina, se Arthur andrà a sostituire il marocchino o arriverà anche un altro giocatore. Il brasiliano della Juve è forte ma viene da anni in cui ha avuto problemi. Sarà poi il campo a parlare, per giocare bisogna dimostrare di essere pronti. La prima partita puoi giocarla se ti chiami Arthur, ma poi non basta il nome, si finisce in panchina”.

“Castrovilli? Mi auguro che il contratto in scadenza non comprometta la parte tecnica della questione. Oggi il contratto in scadenza non va ad impedire l’utilizzo di un calciatore in una squadra. Credo che possa fare un salto di qualità e spero lo faccia con un nuovo contratto. Capisco perplessità della fiorentina dopo gli infortuni del calciatore, 3 milioni sono tanti e si danno ad un giocatore di primissima fascia. L’anno scorso è andato oltre ciò che mi aspettassi, ma per meritare certe cifre deve salire ancora. Se c’è buona volontà si può chiudere prima dell’inizio del campionato, se le differenze sono di 3-400 mila euro. È importante capire se sia convinto di firmare o sentendosi alla fine del percorso in maglia viola”.