Kouame pronto a salutare la Fiorentina…ma non adesso. L’ivoriano ancora a Firenze come jolly offensivo di Italiano

Non tira aria rinnovo per Christian Kouame, che fa parte del folto gruppo di calciatori della Fiorentina col contratto in scadenza nell’estate del 2024. L’avventura dell’ivoriano in viola è stata un saliscendi, senza però particolari picchi né continuità di impiego e rendimento. Nel mezzo, anche il discreto prestito in Belgio, sponda Anderlecht, per ritrovare linfa e fiducia. Kouame si aggregherà al ritiro della Fiorentina al Viola Park dopo qualche giorno di ferie extra in virtù degli impegni con la sua Costa d’Avorio.

Stavolta le prospettive del classe ’97 ex Genoa sembrano essere del tutto diverse rispetto alla passata stagione. Dopo una permanenza in viola rimasta in bilico fino all’ultimo giorno del mercato estivo o quasi, Kouame ha ottenuto il benestare di Italiano e Commisso. L’attaccante africano è spesso stato un prezioso jolly offensivo per mister Italiano, che ha dimostrato di affidarsi a lui in caso di emergenza e necessità, ma non solo. Kouame ha giocato da titolare anche la finale di Conference League contro il West Ham, colpendo il palo di testa.

Quella appena iniziata sarà con ogni probabilità l’ultima stagione con la maglia della Fiorentina del giocatore cresciuto nel vivaio anche della Sestese. Kouame è fortemente candidato a rimanere come risorsa duttile nell’attacco viola, pronto a subentrare a seconda del tipo di partita che si sviluppa, o a entrare nelle rotazioni in modo positivo, come accaduto soprattutto nel girone di Conference lo scorso anno. Una figura certamente positiva per il gruppo viola e non tale da compromettere alcun tipo di equilibrio nello spogliatoio, ma anzi, una pedina affidabile su cui contare nel momento del bisogno.