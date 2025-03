Cornet risponde a Viola, un punto a testa per Cagliari e Genoa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo di questa ventottesima giornata di Serie A. Cagliari e Genoa si dividono la posta in palio, 1-1 tra sardi e rossoblù.

Passano avanti i padroni di casa con il ritorno al gol di Nicolas Viola, su assist di Piccoli. Avvio di ripresa shock per i ragazzi di Nicola, con il pareggio del Genoa firmato Cornet, su invito di Ekuban. Un punto a testa che agli ospiti serve soltanto per consolidare il dodicesimo posto in classifica; Cagliari che allunga momentaneamente sul Lecce e prende un punto comunque importante in chiave salvezza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55, Juventus 52, Lazio 50, Bologna 47, Fiorentina 45, Roma 43, Milan 41, Udinese 39, Torino 34, Genoa 31, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Empoli 22, Venezia 18, Monza 14.