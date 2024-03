Protagonista come di consueto alla Leopolda, il numero uno di Italia Viva Matteo Renzi ha parlato del rifinanziamento dei 55 milioni al Comune di Firenze, con la possibilità di dirottarli poi sul Franchi:

“Firenze è la città in cui si mettono 55 milioni di euro pubblici per fare lo stadio. È uno scandalo fare lo stadio con i soldi pubblici, vi dobbiamo fare un disegnino o lo capite da soli? Lo dico da dieci anni perché è un decennio che si parla di questa roba. C'è bisogno di mettere soldi nello sport, ce lo ha spiegato ieri Silvia Salis - ha detto nelle parole raccolte da Italpress - Volete mettere i soldi nelle periferie, sul parco delle Cascine, magari dare un po' più di sicurezza per chi ci va a passeggiare, nelle scuole e negli ospedali? Mettono 55 milioni di euro nella copertura del rabbercio stadium. È una cosa che non ha niente a che fare con la nostra visione di sinistra. I soldi invece che sullo stadio si mettano sul sociale, a sostegno delle realtà del terzo settore, mettetele a beneficio degli ultimi”.