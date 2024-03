Quante partite per la Fiorentina con Italiano in panchina. Il record con cui il tecnico batterà Montella stasera

La Fiorentina non ha mai giocato così tante partite nella sua storia. Le tre stagioni targate Vincenzo Italiano, col raggiungimento di due finali nella scorsa annata, hanno visto tante gare ravvicinate e sovraccaricate nel calendario. E stasera la Viola è pronta a scrivere un record.

Italiano batte Montella

Come riporta La Nazione, la Fiorentina di Italiano scenderà in campo per la 100esima volta negli ultimi 575 giorni. Un vero e proprio record, che apparteneva all'era Montella con 603 giorni di distanza tra il 2013 e il 2015.