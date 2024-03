Duello tra giochisti per l'Europa: Italiano sfida la Roma per tornare in alto. E il suo futuro? La Fiorentina non si muove

Giochisti per l'Europa: Fiorentina-Roma è un confronto di alta classifica che può rilanciare le ambizioni viola o consacrare il momento di forma dei giallorossi. Stasera, al ‘Franchi’, si preannuncia una bella sfida tra due proposte che fanno della qualità la loro più grande virtù.

Il mantra di Italiano

“Dobbiamo riuscire ad avere continuità”, questo è il mantra che Italiano continua a ripetere in questo inizio di 2024, dove la squadra ha perso quattro posizioni. Ma la Fiorentina non vuole rinunciare alla sua arma principale, il bel gioco, con chiunque abbia a disposizione. In questo senso, la vittoria contro il Maccabi non aiuta a ritrovare certezze, ma è un'ottima iniezione di fiducia.

Il futuro del tecnico

Italiano continua a piacere anche ad altre squadre per il futuro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. In primis ci sono Lazio e Napoli; tutto dipenderà anche dal posizionamento della Fiorentina a fine stagione e da come la società viola, che ancora non si è mossa, vorrà investire.