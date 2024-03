De Rossi a Firenze senza il suo miglior difensore e un centrocampista: le novità

Ci sono dei nuovi problemi per Chris Smalling e Renato Sanches, che non sono convocati per la partita di domani contro la Fiorentina. I due giocatori della Roma hanno avuto diversi stop in questa stagione. Ora si fermano ancora e saltano il campionato.

Per Smalling si tratta di un trauma contusivo alla caviglia destra accusato nell’allenamento di rifinitura prima del Brighton. Sarà da valutare per il ritorno, oggi si è allenato a parte. Differenziato oggi anche per Sanches, per lui un affaticamento muscolare, al momento non grave.