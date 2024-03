Novità importante in casa Fiorentina per quanto riguarda i convocati. Vincenzo Italiano, infatti, ha stilato la lista per la partita contro la Roma, in cui figura Gaetano Castrovilli, al rientro assoluto dopo l'infortunio della passata stagione.

Manca invece ancora Christensen, così come Kouamé, che però sarebbe sulla via del rientro per la Conference. Presente poi anche Martinez Quarta, completamente guarito, così come Dodo, alla terza convocazione consecutiva, e anche Arthur, non convocato per il Maccabi Haifa. Assente, per squalifica, Beltran. A seguire l'elenco completo:

1) BARÁK Antonin

2) BELOTTI Andrea

3) BIRAGHI Cristiano

4) BONAVENTURA Giacomo

5) CASTROVILLI Gaetano

6) COMUZZO Pietro

7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

8) DUNCAN Joseph Alfred

9) FARAONI Marco Davide

10) GONZÁLEZ Nicolás Iván

11) IKONE Nanitamo Jonathan

12) INFANTINO Gino

13) KAYODE Michael Olabode

14) LOPEZ Maxime Fabien Alexandre

15) MANDRAGORA Rolando

16) MARTINELLI Tommaso (P)

17) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

18) MILENKOVIĆ Nikola

19) NZOLA M'Bala

20) PARISI Fabiano

21) RAMOS DE OLIVEIRA MELO Arthur

22) RANIERI Luca

23) SOTTIL Riccardo

24) TERRACCIANO Pietro (P)

25) VANNUCCHI Tommaso (P).