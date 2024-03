Si vola in finale! La Fiorentina Femminile cala il tris alla Juve e approda all'ultimo atto della Coppa Italia

Triplice fischio a Biella, la Fiorentina Femminile batte 3-1 la Juventus e approda in finale di Coppa Italia! Grandissimo successo delle ragazze di De La Fuente che hanno messo la questione in sicurezza dai primi minuti di gioco. Prima il tap-in di Janogy, poi il rigore di Boquete; nel mezzo, una miriade di interventi prodigiosi di Katja Schroffenegger, la migliore in campo insieme all'attaccante svedese.

Le bianconere trovano la rete a fine primo tempo con Bragonzi, ma la ripresa vede il nuovo vantaggio gigliato con un tocco fino e al volo di Janogy. Doppietta per la svedese e risultato in ghiaccio: le Viola fanno festa, domani a quest'ora conosceremo l'avversario della finale, con la Roma campione d'Italia che gioca in casa contro il Milan. All'andata era finita due a zero per le giallorosse, ma intanto è festa grande: la Juve viene sconfitta per 4-1 come esito combinato delle gare di andata e ritorno.