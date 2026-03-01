"Zaniolo ha colpi da fuoriclasse, lui a Udine come Baggio a Firenze. Kean non è inferiore a nessun bomber"

Il doppio ex di Fiorentina e Udinese Luca Mattei ha parlato dell'imminente sfida fra i viola e i bianconeri sulle pagine del quotidiano veneto Il Gazzettino.

La stagione dell'Udinese

“Il cammino dell'Udinese è da considerare buono - ha detto l'ex calciatore - quasi sempre è rimasta nella parte sinistra della classifica e ha offerto anche calcio di qualità. Il calo delle ultime partite a mio avviso è mentale, un rilassamento che in A non ti puoi permettere. Credo si tratti di una flessione temporanea, già contro la Fiorentina si dovrebbe vedere un'altra squadra in grado di fare punti. Sicuramente il problema accusato al ginocchio da Zaniolo, che nell'Udinese è atleta in grado di fare la differenza come fece Roberto Baggio nella Fiorentina, ha creato qualche problema, perché questo giocatore ha i colpi del fuoriclasse, ha fisico, ha tecnica. Se poi aggiungiamo che Davis si è fermato per un problema muscolare mentre era al top della condizione generale, ecco che ci sono altri elementi per spiegare le tre sconfitte di seguito”

Pericoli per i bianconeri

Mattei si sofferma poi sul pericolo numero uno per i bianconeri “È sottinteso che servirà la concentrazione e l'attenzione ottimali, la Fiorentina è forte davanti, bisognerà fare particolare attenzione soprattutto a Kean che se sta bene non è inferiore ad alcun bomber della Serie A. La gara sarà intensa, potrebbe anche risultare interessante dal punto di punto di vista tecnico perché entrambe privilegiano il gioco dato che dispongono di elementi di valore”.