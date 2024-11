"Non ci vedi, ma ci siamo". Uno striscione della Curva Nord annuncia l'assenza degli ultras dell'Inter al Franchi

Gli ultras dell'Inter hanno salutato la squadra in partenza per Firenze, con cori e uno striscione tutto da interpretare: “Non ci vedi, ma ci siamo” il testo del drappo. I tifosi nerazzurri, qualche giorno fa avevano protestato per i pochi posti disponibili nel settore ospiti del Franchi a causa del restyling dello stadio, minacciando lo sciopero del tifo.

Sciopero che con tutta probabilità avverrà, visto lo striscione, con la Curva Nord nerazzurra destinata a rimanere a Milano durante la trasferta della squadra di Inzaghi in Toscana.