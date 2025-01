L'ex viola Daniele Amerini ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione in casa Fiorentina, della prossima sfida contro la Lazio e di alcuni singoli a disposizione di Palladino. Queste le sue parole: “All'Olimpico contro i biancocelesti mi aspetto una reazione da parte della squadra e del mister. Serve un segnale, serve capire chi è con l'allenatore e chi no. Guardando classifica e percorso Palladino non dovrebbe essere in bilico, ma le ultime due uscite sono state brutte”.

Su Comuzzo: "A me il ragazzo piace tanto. E' un 2005 e ogni tanto ci sta di sbagliare per l'età che ha. Per me però dargli subito la maglia da titolare indiscussa è stato un errore. Affrettare le cose può portare anche a risvolti negativi, basta vedere cosa è successo con Kayode".

E sul mercato: “Dietro numericamente sei apposto, magari manca un po' di qualità. A centrocampo serve un'altra pedina e un esterno d'attacco. Colpani ha finito i bonus. Poi c'è anche da capire come Palladino vede Beltran”.