Dopo Nastasic e Mina, anche la suggestione Ogbonna? Il passato dovrebbe aver insegnato e Valentini non è detto sia la risposta

Ci risiamo, la Fiorentina ha bisogno di un centrale per completare il reparto dopo aver rimpiazzato Milenkovic con Pongracic e con la difesa a tre di Palladino che incombe. E anche la stavolta la missione è piuttosto urgente perché al momento il tecnico si ritrova con due centrali, in attesa di Quarta, oltre al solito Comuzzo e ai braccetti improvvisati.

Nelle passate estati la soluzione aveva finito per essere quasi sempre uno svincolato a corto di minuti: prima Nastasic, poi Mina. Casi problematici, poi rivelatisi inutili e inadatti. Il profilo di Ogbonna in tal senso rappresenterebbe un sequel perfetto ma anche da evitare volentieri. La scorsa stagione l'ha chiusa con un totale di 17 apparizioni nel West Ham e 36 anni sulle spalle. Il passato dovrebbe aver insegnato, per cui anche no, grazie.

E poi ci sarebbe quel Valentini, bloccato e altrettanto a secco di minuti (ma da aprile), salvo offerte accontenta-Boca. E' piuttosto plateale che la Fiorentina non possa permettersi di lasciare sguarnito il reparto l'attesa di un ragazzo che arriverà solo a gennaio.