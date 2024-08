L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha analizzato il pareggio ottenuto dalla propria squadra all'esordio in campionato contro il Parma, dicendo: “Ci sono tante cose da mettere a posto ma non sono preoccupato. Da domani le analizzeremo. Mi è piaciuto lo spirito di squadra”

Su Amrabat: “Gli voglio bene si è creato un buonissimo rapporto. Ha dato segnali a me e alla Fiorentina mettendosi a disposiziome. Il ragazzo insieme alla società deciderà il suo futuro, mi auguro di poterlo allenare fino alla fine della stagione”.

E poi: “Peccato per l'espulsiome, in quel momento avevo la sensazione che avremmo potuto vincere la partita. Non deve essere una scusante ma è vero che abbiamo giocato in un campo che non è degno della Serie A”.

Sul mercato: “A me dà fastidio averlo aperto mentre si gioca il campionato. Ci aspettiamo ancora qualcosa, soprattutto dietro, ma la società sa dove e come operare”.

Infine su Gonzalez: “E' un altro ragazzo a cui voglio bene. Sappiamo che è un calciatore richiesto, sta parlando con la Fiorentina per decidere il suo futuro c'è un mercato aoerto e tutto è possbile”.