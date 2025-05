Corriere Fiorentino: Ecco la lista di Palladino

Una pagina sulla Fiorentina presente stamani all'interno del Corriere Fiorentino.

Pagina 8

L'articolo principale è intitolato: “La lista di Palladino”. Sottotitolo: “Summit al Viola Park, l’allenatore indica i giocatori dai quali ripartire: tra questi Kean, Dodò, Fagioli e De Gea. Ma il portiere ha un’offerta dal Monaco: ”È tempo di riflessioni". Articolo che inizia così: “L’amicizia, giocando col proverbio, era già stata allungata da tempo. Da ieri però sono stati messi sul piatto e chiariti anche i patti”.

Un'occasione da cogliere

In taglio basso invece leggiamo: “Forest, Rayo e gli altri: l’occasione da cogliere”. Si parla di Conference League: “Tra le qualificate non ci sono big. Lavori al Franchi: ipotesi Reggio Emilia per i playoff”.