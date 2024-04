Una mostra dedicata a Giancarlo Antognoni, il quale ieri ha compiuto 70 anni. E' quella organizzata a Villa Arrivabene, sede del Q2 a Firenze e che è stata inaugurata stamani, proprio alla presenza dell'ex campione e dirigente della Fiorentina.

“Ho vinto più da dirigente che da giocatore”

“Ho fatto una professione divertente per me - ha detto Antognoni - ho avuto anche dei problemi durante la carriera, ma quelli passano in secondo piano, rispetto a quello che ho fatto sia da giocatore, che da dirigente…anzi, forse ho vinto più da dirigente che da giocatore (ride ndr)”.

“Lavoro? Vediamo che succede…”

E poi: "Non ho assolutamente nulla da chiedere ora, solo la salute (viene applaudito dal pubblico presente ndr). Il lavoro? Adesso sono in pensione, vediamo che succede…".

Sulla mostra: “Qualcosa di positivo significa che ho lasciato. Ringrazio il Quartiere 2 che mi ha dedicato questa mostra. Sono immagini che ricordano momenti belli”.

Il presidente del Q2, Michele Pierguidi, ha poi detto: “Antognoni ha rappresentato per noi l'orgoglio di essere fiorentini, il nostro faro”.