L'ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina e Torino Patrizio Sala è intervenuto a Torinogranata.it per parlare dell'incontro tra le due squadre. Ecco le parole del doppio ex: "Ci aspetta una partita molto equilibrata, tra due squadre estremamente aggressive. Il momento è felice per entrambe. La Fiorentina, in particolare, dopo aver passato il turno in Conference League si è messa benissimo in classifica. Soprattutto a livello agonistico, ci prepariamo a una gara bella da vedere”.

Sui due allenatori: “Moduli diversi, ma idee simili: entrambi cercano un calcio aggressivo, l'esempio è il gol della Fiorentina a Monza con l'errore di Di Gregorio perché è la pressione di Beltran che porta al vantaggio viola. Secondo me si affronteranno a viso aperto, anche se magari durante la partita questa stessa caratteristica comune può far cambiare atteggiamento alle due squadre”.