UFFICIALE: la Salernitana riparte da una vecchia conoscenza della Serie A e del centrocampo della Fiorentina

Dopo l'ufficialità dell'esonero di Filippo Inzaghi, la Salernitana di Danilo Iervolino ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta, come già noto dai rumors delle scorse ore, di Fabio Liverani. L'ex centrocampista della Fiorentina subentra a Pippo Inzaghi per andare a cercare la salvezza: ultima in classifica con 13 punti, l'avventura di Inzaghi alla Salernitana non è stata affatto positiva, considerate le dieci sconfitte, i quattro pareggi e le sole due vittorie.

A comunicare la notizia dell'arrivo di Liverani ci ha pensato proprio il club campano attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali.