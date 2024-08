Commisso e quella sensazione di separazione dalla Fiorentina. Ma intanto vuole una squadra decorosa e coi conti a posto se un giorno deciderà di...

Il mercato della Fiorentina sta decollando, in ritardo, ma sta decollato. Certo, ancora tanto deve accadere, ma la sensazione è che la squadra viola che si presenterà ai nastri di partenza tra pochi giorni sarà competitiva come quella dello scorso anno. Nuova, diversa, ma competitiva.

Un livello decoroso

Certo, chi si aspettava un passo in avanti non può non essere deluso: non c’è stato e non è in programma. Anzi, vista dall'esterno sembra proprio che Commisso voglia comunque una squadra che rimanga su questo livello, decoroso, con un monte ingaggi abbassato e con operazioni intelligenti anche in chiave futura. Come Colpani ad esempio, che costerà ma che un giorno avrà comunque mercato, soprattutto se si deciderà un giorno di passare la mano. Tutto lascia pensare che accadrà, ma ci vorrà tempo e l’offerta giusta sul tavolo.

Foto: Luca Fanfani/Fiorentinanews.com

Rocco ha delegato un po' tutto

Intanto Rocco ha delegato un po’ tutto, apparendo sempre meno. Segue da lontano, ma ormai la sua presenza ‘fiorentina’ è sempre meno impattante. Segno inequivocabile di un distacco nei fatti. C’è Pradè, che gestisce tutta l’area sportiva e che, qualsiasi giudizio si abbia su di lui, sta facendo il massimo (con le economie magre che ha) per regalare a Palladino una squadra divertente. Oggi alla Fiorentina mancano ancora due-tre giocatori di livello, ma la squadra piano piano si sta definendo. E se Kean girerà come nelle prime apparizioni, se Colpani si confermerà, se De Gea tornerà in forma, se Amrabat si convincerà a rimanere (sarebbe davvero perfetto per il modulo di Palladino), allora qualcosa di interessante potrebbe nascere.

Certo, come al solito le certezze non sono tantissime e i ‘se’ sono troppi. Ma questo al momento è quello che passa il convento. Il calcio di oggi, che ci piace sempre meno, è ormai così, a Firenze ancora di più. Inutile guardare troppo lontano, a quello che accadrà dopo. Questi siamo.