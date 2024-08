O arriveranno giocatori davvero forti o questo ritardo della Fiorentina sul mercato sarà ingiustificabile. Palladino non se lo meritava

O arriveranno giocatori davvero forti o questo ritardo della Fiorentina sul mercato sarà ingiustificabile. Palladino aspetta ancora quei calciatori che servono per completare una squadra largamente rimaneggiata al momento, in difficoltà anche dal punto di vista numerico. E questo ad una manciata di giorni dall’inizio ufficiale della stagione.

Eppure la partenza sembrava buona…

Eppure tutto sembrava partito bene, con l’arrivo di Kean. Poi trattative lunghissime, estenuanti, non chiuse per due o tre milioni, la solita storia delle commissioni alte ai calciatori (come se fosse una novità), la difficoltà nell'accettare che giocatori forti e ambiziosi (Zaniolo ad esempio), scelgano piazze come Bergamo, o come Bologna, al momento nettamente davanti ai viola come prospettive e come progetto.

Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com

Palladino andava aiutato

Palladino, bravo ma giovane, andava aiutato di più, andava accompagnato meglio verso un avvio di stagione che non sarà affatto facile. Se l’inizio non sarà dei migliori l’allenatore avrà mille giustificazioni, il club no. Commisso non si vede e non si sente più. Tutto sembra molto approssimativo, come accade ormai da tempo. Insomma la musica, purtroppo, non è cambiata. Ci volevano velocità, idee e campioni. Al momento niente di tutto questo c’è stato.