In occasione della consegna a Reggio Calabria del premio Oreste Granillo, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon ha parlato così di Fiorentina e Atalanta, italiane che si sono qualificate per le rispettive finali europee:

“Quest'anno, seppur in Conference e in Europa League, abbiamo di nuovo posizionato una squadra in finale e questo fa ben sperare. Speriamo che ci sia il suggello e la festa finale per la Fiorentina o per l'Atalanta perché se lo meriterebbero. Colgo l'occasione per fare i complimenti alle loro società e le loro tifoserie. Spero che possano festeggiare di qui a poco”.