Cosa c'entra la Fiorentina con Pinamonti? L'inevitabile legame economico con il Genoa, in attesa del verdetto entro giugno

Che legame ha la Fiorentina con l'attaccante del Genoa Andrea Pinamonti? Non c'entra il fatto che il centravanti italiano sia un ex obiettivo di mercato viola. Adesso è in forza ai rossoblù, formalmente in prestito dal Sassuolo, e servono 14 milioni di euro per il riscatto. C'è un modo in cui il club viola, indirettamente, può aiutare i rossoblù.

Gudmundsson e Pinamonti, il legame di mercato con la Fiorentina

La questione riguarda inevitabilmente l'islandese Albert Gudmundsson, il cui obbligo di riscatto è legato a determinate condizioni e su cui la Fiorentina detiene comunque l'eventuale diritto. Per la sua permanenza in viola servono 17 milioni di euro più 3,5 di bonus, oltre agli 8 già spesi per il prestito oneroso; soldi che ovviamente aiuterebbero il Genoa per Pinamonti. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.