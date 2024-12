Arrivate anche le dichiarazioni sul tema Franchi di Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune congiunte a Lorenzo Palandri, rappresentante del quartiere 2: "Immaginiamo non sia facile essere la proprietà della Fiorentina, quando c'è da trattare con il Comune di Firenze. In merito al futuro del Franchi si continua ad andare avanti con dichiarazioni contraddittorie. Sappiamo che non esiste nessun nuovo cronoprogramma, ma oggi la Sindaca aggiorna la data di fine lavori della Fiesole: dal 2025 si passa al 2026.

Si parla di cronoprogramma da rispettare ma fino a oggi ci è stato detto che non ci sono nuovi calendari aggiornati. Tutto è fermo all'origine. Non una parola su quanto ritardo sia stato già accumulato. Però si continuano a rilasciare dichiarazioni alla stampa, ignorando chi poi il bilancio lo deve approvare. Ci dispiace questo modo di governare. Si continua a sperare che il privato ci risolva i problemi e a porsi in modo irrispettoso verso la proprietà della Fiorentina. Se poi ci dovessimo sbagliare, se c'è già un piano alternativo pronto, se abbiamo già tutte le informazioni su costi, scadenze e opere annesse, per smentirci basta tirare fuori almeno una parte delle soluzioni proposte".