Il sindaco di Firenze Sara Funaro ha parlato dopo il vertice in Prefettura, esprimendosi in merito al restyling del Franchi.

‘La nostra volontà era quella di mantenere la Fiorentina al Franchi’

“L'incontro ci ha permesso di fare un analisi dell'anno passato, dopo aver deciso di far giocare la Fiorentina al Franchi per la stagione 2024-2025, e c'era da portare avanti il lavoro per le prossime stagioni, in particolar modo la stagione 25-26. Come già preannunciato c'era da parte nostra la volontà di proseguire coi lavori e mantenere la squadra al Franchi anche il prossimo campionato e continueremo in questa direzione, riaggiornando le fasi dei lavori perchè questo sia possibile”.

‘La nostra volontà è di avere 35000 posti disponibili al Franchi per il Centenario della Fiorentina’

“C'è stato un confronto anche con l'Empoli, ma la nostra rimane una volontà chiara. Ora dovremo portare una variante del progetto, per completare il primo lotto entro le scadenze del finanziamento attuale, che dovrà essere completato entro il 2026, stagione in cui ricorrerà il Centenario della Fiorentina. La nostra volontà è quella di arrivare ad avere la capienza di 35000 posti. Completato il primo lotto, che dovrebbe riguardare la Curva Fiesole e un pezzo della Maratona, poi potremo avviare il secondo lotto dei lavori. Stiamo dialogando con la Fiorentina per mantenere tutti gli step e andare avanti in questa direzione. Abbiamo un cronoprogramma che prevede la conclusione della Curva Fiesole entro il 2026. Sulla continuità abbiamo preso tutti gli accorgimenti ulteriori e c'è massima attenzione da parte nostra. I tifosi della Fiorentina rimarranno dove sono ora".