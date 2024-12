Dopo il vertice in Prefettura ha parlato anche il Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino. Ecco di seguito le sue dichairazioni.

‘L’ordine pubblico al Franchi ha funzionato bene, nonostante le esigenze'

“Ci siamo riuniti per affrontare assieme ai Comuni di Empoli e Firenze e alle società Fiorentina ed Empoli e alla Regione, le questioni legate all'andamento delle attività connesse al Franchi. La situazione originava dalla riunione del gennaio scorso, che aveva portato a proficue soluzioni. È stato giusto fare un punto e mettere a confronto le analisi di tutti. La Prefettura ha rilevato che in questa prima parte del campionato, nel corso della quale per andare incontro alle esigenze dei tifosi fiorentini il Franchi è stato campo di gioco e di lavori, abbiamo analizzato come dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico le cose siano andate bene. La contiguità tra le tifoserie, al momento collocate abbastanze vicine nello stadio, e anche le attività connesse al prefiltraggio sono andate bene. La partita contro gli israeliani del Maccabi Haifa è stata gestita benissimo”.

‘Modulo replicabile, poi la Lega…’

“Guardando al prossimo campionato, abbiamo rilevato che questo modulo operativo possa essere replicato. La Lega calcio farà le proprie valutazioni, ma dal punto di vista territoriale non possiamo dire altro se non cose buone, considerati gli esiti”.