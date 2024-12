All'uscita dal vertice in Prefettura in merito al cantiere del Franchi, ha parlato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Un incontro importante, c'è la disponibilità a continuare a rimanere al Franchi, per noi sempre una priorità. Abbiamo mandato una lettera ufficiale per dare continuità alle parole avute con la sindaca Funaro, c'è una prima parte di progetto che finirà nel 2026, una seconda parte che dovrà vedere il completamento dei lavori dello stadio. Vogliamo capire tutte le informazioni per poter valutare un eventuale intervento o collaborazione con la Fiorentina per la seconda parte”.

“Abbandonare il Franchi per accelerare i lavori? Tutto il cronoprogramma dovrà essere rivisto alla luce delle situazioni che si sono sviluppate in questi giorni. C'è la disponibilità della Lega a far giocare l'inizio della prosisma stagione e delle successive un paio di gironate in trasferta, per avere maggiore tempo in cui avere la disponibilità di tutto lo stadio come cantiere. La collaborazione col comune di Firenze sta andando avanti da qualche mese, l'obiettivo comune è dare a Firenze uno stadio più funzionale, che permetta di vedere meglio le partite. Per noi i tempi sono molto importanti, uno stadio dimezzato è un grande problema, anche economico. Project-financing? Diremo la nostra disponibilità una volta ricevute tutte le informazioni necessarie. La stagione 25-26 comincerà esattamente col Franchi come quella di quest'anno”.