Il dossier Franchi richiesto dalla Fiorentina: La società valuta di intervenire per Maratona, Ferrovia e Tribuna. Il vertice in prefettura

Vertice in prefettura in programma oggi per parlare del cantiere Franchi. A questo appuntamento parteciperanno il sindaco di Firenze, Sara Funaro, il prefetto, Francesca Ferrandino, il governatore Eugenio Giani, il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi e rappresentanti della Fiorentina, dell'Empoli e della Lega Serie A.

Accelerare i lavori

Il nodo della discussione sarà quello della velocizzazione dei lavori, riuscire a recuperare tempo e concluderli prima della scadenza prevista del 2029.

Dossier richiesto dalla Fiorentina

Su La Nazione si legge che la Fiorentina la scorsa settimana ha richiesto al Comune un dossier sullo stadio per capire che tipo di investimento poter fare sull'impianto. In particolare sembra che la società stia valutando di intervenire per coprire i costi della copertura della Ferrovia, di mezza Maratona e per gli interventi previsti in tribuna.