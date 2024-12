Prove più che concrete di collaborazione tra Fiorentina e Comune di Firenze, concretizzate nella corrispondenza tra il dg Ferrari e la sindaca Funaro. Secondo La Nazione il presidente Commisso sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni, con la possibilità di alzare anche la posta, per coprire ciò che manca al completamento del restyling (sui 100 milioni di euro).

In cambio il presidente della Fiorentina vorrebbe assumere una sorta di ‘total control’ sul Franchi, stipulando una concessione di almeno 40 anni, per trarne i benefici derivanti da tutti gli eventi, non solo sportivi. E niente trasloco, come qualcuno aveva nuovamente prospettato, ma Fiorentina impegnata sempre nel cantiere. Intanto martedì è in programma un vertice importante tra la società viola, la sindaca Funaro, il governatore Giani, la Lega Calcio ma anche Comune di Empoli e club azzurro, proprio per discutere delle criticità del Franchi in vista di Euro 2032, Europeo che l'Italia ospiterà in coabitazione con la Turchia.