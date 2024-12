Si va decisamente verso il dialogo e la collaborazione sul nuovo Franchi, tra Comune di Firenze e la Fiorentina che nei giorni scorsi aveva inviato una mail per richiedere documentazione relativa al project financing nel quale potersi inserire. La replica della Sindaca Sara Funaro lo conferma:

“Ci è arrivata la lettera della Fiorentina che richiede, da parte nostra, la documentazione per avviare una collaborazione. Per fornire tutte le informazioni e i documenti necessari è al lavoro la direttrice generale Lucia Bartoli. Questo è un passo importante nel percorso di confronto e dialogo che abbiamo avviato con la Fiorentina, con il presidente Rocco Commisso e il direttore generale Alessandro Ferrari. Continuiamo a lavorare tutti insieme nell’interesse della città, della Fiorentina e dei tifosi”.

Come sottolineato dal Corriere Fiorentino, l'intervento della società viola sarebbe propedeutico per coprire quella parte di lavori rimasta definanziata: copertura e riprofilatura della Maratona e della nuova Ferrovia, gli spazi commerciali, gli skybox, museo e auditorium tra le vecchie e le nuove curve. L'obiettivo è accorciare i tempi per finire prima del 2029, il che sarebbe possibile perché con il project financing potrebbero lavorare in contemporanea le ditte che operano per pubblico e privato.