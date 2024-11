La Fiorentina in campo per la rifinitura: Palladino deve prendere una decisione su Gudmundsson. Ok Cataldi e Adli

La Fiorentina di Raffaele Palladino in questo momento è in campo per svolgere la seduta di rifinitura in vista dell’importante partita casalinga di domani contro l’Inter. Il tecnico gigliato, che ha comunque dimostrato in Conference League di avere già le idee chiare per domani, deve però fare i conti con alcune situazioni delicate. Una volta sciolto ogni dubbio l’allenatore, probabilmente soltanto domattina, svelerà la lista ufficiale dei convocati.

Il dubbio piu grande resta quello di Gudmundsson

L’edizione odierna de Il Pentasport ha cercato di far luce sulle condizioni alcuni singoli. La prima è quella relativa alle condizioni di Albert Gudmundsson. Nonostante il giocatore sia ormai da lunedì regolarmente in gruppo, Palladino non ha ancora preso una decisione su di lui. Secondo quanto riportato il giocatore dovrebbe essere regolarmente della sfida, sicuramente a partita in corso. In caso di assenza non si dovrebbe trattare di una ricaduta, ma solamente di precauzione, per avere poi l’attaccante al 100% per la sfida contro il Cagliari.

A centrocampo filtra ottimismo, domani tornano i titolari

Le buone notizie dovrebbero comunque arrivare dal centrocampo, dove tutti i presenti in rosa (escluso l’infortunato Richardson) si sono regolarmente allenati durante tutta la settimana. Nonostante la doppia esclune con il Pafos migliorano le condizioni di Cataldi e Adli. Il primo dopo essere tornato titolare contro il Como non è pronto a prendere le redini del centrocampo. Adli ha preso una brutta botta da Nico Paz nell’ultima di campionato ma, dopo essersi riposato in Coppa, trattandosi di una botta e non di un problema muscolare, dovrebbe regolarmente scendere in campo dal primo minuto.