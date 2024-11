Thiago Motta: "Vlahovic, Gonzalez e Luiz non ci saranno ma non sono preoccupato. Con il Lecce servirà una grande prestazione"

Quest'oggi l'allenatore della Juventus Thiago Motta, alla vigilia della sfida contro il Lecce, ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Tra i temi trattati dal tecnico c'è anche il rendimento degli ex Fiorentina Vlahovic e Gonzalez, che anche per domani saranno costretti a restare ai box per problemi fisici. Questo un estratto:

"Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie, loro non saranno con noi. I giovani che verranno con noi sono Papadopoulos, Pagnucco, Owusu, Montero e Pugno. Lo ripeto, c'è totale fiducia nei miei giocatori. Chi è presente farà una grande partita. La situazione va affrontata in un solo modo: dare tutti un qualcosa in più. Se sono preoccupato? Tutte le squadre hanno i loro infortunati, ma come ho detto la mia opinione è che le cose non cambieranno. Io sono solo concentrato su chi è disponibile oggi aspettando il recupero nel più breve tempo possibile degli infortunati”.

“Il Lecce non è da sottovalutare, sono una buona squadra”

Qualche parola sull’avversario di domani, il Lecce di Giampaolo: ”Vengono da una vittoria, quando si cambia allenatore è normale che venga portato qualcosa di nuovo e un po' di entusiasmo. I giocatori che giocavano meno possono ripartire da zero e far vedere che possono partecipare. Si crea un ambiente con cose positive dentro la squadra, lo si è visto col Venezia. Hanno giocatori interessanti e l'allenatore dà tanto a livello di organizzazione, cercheranno di spingere e metterci in difficoltà. E' una squadra che aspetta l'errore dell'avversario e prova a ripartire, sarà dura come sempre, noi penseremo al nostro dando il meglio e cercando di portare la gara dalla nostra parte”.

“Per vincere servirà una grande prestazione. Ecco perchè Vlahovic non ci sarà”

Ha poi concluso: ”Vedremo chi giocherà dall'inizio e chi dovrà aiutare la squadra a partita in corso. Ora siamo focalizzati solo su domani, poi penseremo alle altre. Il Lecce sarà una partita complicata come tutte quelle in Serie A, noi dobbiamo fare una grande prestazione per portare il risultato dalla nostra parte. Come Vlahovic? Dusan non è disponibile. Che sia lui o un altro, tutti sono interessati e hanno voglia di giocare, di fare quello che amano fare. In questo momento Dusan come tanti altri non sono disponibili. "Dobbiamo affrontarla dando qualcosa in più tutti, io per primo. Dusan e altri non ci saranno, quando saranno disponibili cercheremo di metterli nelle condizioni di aiutare la squadra".