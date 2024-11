Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come arrivano Fiorentina ed Inter alla sfida di domani pomeriggio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’Inter adesso è una squadra tra le piu forti d’Europa, che lotta per vincere su due fronti. Vuole arrivare tra le prime 8, e ci riuscirà, nel maxi girone di Champions League, e credo che sistemato il discorso europeo possa poi concentrarsi sul campionato. Ha già perso qualcosa in queste prime giornate ma rispetto all’anno scorso è una squadra diversa: ha stentato a ritrovare gli equilibri, ma ha qualche incertezza a livello difensivo. La Fiorentina dei titolari invece è riuscita a trovare una solidità dopo le incertezze iniziali in modo quasi sorprendente. La sfida di domani resta comunque un test importante: se si pensa che loro attaccano con Dunfries e Dimarco, due tra le ali piu forti d’Europa. A questo se ci si aggiungono Barella e Calhanoglu, uno tra i miei centrocampisti preferiti, Thuram e Lautaro, che non ti danno alcun riferimento, il test di domani diventa molto duro”.

"La Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra tosta"

Ha anche aggiunto: “La Fiorentina ha dimostrato una crescita, difficilmente ipotizzabile coi poderosa. Adesso i viola sono una squadra solida che lotta: non si sono arresi neanche quando le cose andavano male. Il 2-2 con il Monza e il preliminare di Conference sono la dimostrazioni. Questa è una squadra che tiene molto a quello che fa. Mi auguro che domani riesca a fronteggiare l’Inter alla pari, il risultato se questo avviene conterà il giusto”.

“Notti del genere mancano dalla gestione Sousa: il portoghese poteva fare la storia ma poi..”

Ha parlato poi dell’assenza di sfide come quelle di domani: “Se vogliamo le tre finali perse sono serate forse piu importanti di quelle con l’Inter. In campionato è vero che è probabilmente dalla stagione di Paulo Sousa che non viviamo notti come queste. Quella squadra fece un grande girone di andata, per poi sgonfiarsi nel girone di ritorno, se vincevamo con la Lazio potevamo essere campioni d’inverno. Il mancato aiuto della società in sede di mercato, oltre che ad alcune errori comunicativi di Sousa, fece si che la stagione venne buttata via. Se il tecnico è una persona onesta quello è il suo piu grande rimpianto: se teneva botta e quella Fiorentina continuava fino alla fine probabilmente non avrebbe vinto il campionato ma qualche soddisfazione ce la saremmo tolta. Una volta lasciata Firenze la sua carriera è andata al ribasso”

“Commisso si sta divertendo, adesso avrà voglia d vincere qualcosa”

Ha poi parlato delle differenze tra quella e questa Fiorentina: “Quella Fiorentina del 2015 era gestita da una proprietà che aveva dato e ottenuto tanti risultati: non voglio ricordare tutte le volte che con i Della Valle siamo andati in Europa. In quella stagione li stava preparandosi a disimpegnarsi dal club, e quel mercato di gennaio segnò uno spartiacque, alla fine della stagione arrivò Corvino e i sogni si spensero. Adesso spero che Commisso pianella fase opposta e che magari già l’anno prossimo si pensi di provare a fare un salto in avanti. Questo è il mio auguri, ma a sentire le parole del presidente credo che si stia divertendo molto a vedere la squadra vincere. Credo non si sia mai divertito cosi tanto dal suo arrivo a Firenze”.

“Ecco come provare a fermare l'Inter”

Ha poi concluso ipotizzando i modi per mettere in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi: “La Fiorentina dovrà stare molto corta, perchè se diamo spazio ai centrocampisti nerazzurri sarà complicato. Dovrà essere molto attenta e metterci anche l’anima: l’Inter ha uno strapotere fisico che difficilmente riesci a metter sotto se non dai il massimo. Sarà per noi una partita di attesa, e per questo dovremo essere bravi a ripartire, cosa che allo stesso tempo loro riescono a fare molto bene: l’Inter di Inzaghi ha dimostrato di riuscire ad andare in porta con 4 passaggi. Dovremo essere umili, difenderci bene e sperare di avere Kean nella miglior versione”.