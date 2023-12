Piccinetti: "Nzola sente la pressione, ma non è questo. Infantino? Se non è pronto mandiamolo in prestito"

L'ex attaccante della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio in vista della gara di stasera: “Il Parma è una bella squadra, non bisogna sottovalutare l'impegno. Vincere aiuta a vincere e stasera sarà importante riuscirci. Nzola? Con la Salernitana Italiano ci ha parlato, lo ha incoraggiato, in campo l'ex Spezia non mi è neanche dispiaciuto. E' chiaro che senta il peso delle responsabilità, però non deve abbattersi perché di sicuro il vero Nzola non è quello che stiamo vedendo. Sono convinto che possa fare bene, così come Beltran quando si sarà adattato al nostro gioco".

E poi: “Ogni volta che vinciamo è sempre perché l'avversario è scarso. Ma sarà ogni tanto merito anche della Fiorentina o no? Ne ho sentite tante sulla Salernitana, che se non sbaglio però ha battuto la Lazio. Infantino? Nessuno può valutarlo meglio di Italiano. Se non è pronto che lo mandino in Serie B a farsi le ossa come è successo a tanti. Questo fa una società all'avanguardia, lavorare per il presente ma anche per il futuro”.