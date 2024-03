La Juventus cerca esperienza...ed ecco rispuntare il nome di un centrocampista della Fiorentina

La Juventus sta monitorando una serie di profili in grado, con un esborso contenuto a livello di cartellino e di ingaggio, di colmare quella lacuna d’esperienza che si sta palesando in questa stagione e a maggior ragione potrà evidenziarsi nella prossima annata dove i bianconeri, salvo stravolgimenti clamorosi, ritorneranno in Champions League.

Ariecco Bonaventura

Cosa c'entri questo fatto con la Fiorentina è presto detto. Perché tra i nomi sul taccuino bianconero, secondo quanto riportato da Tuttosport, c'è anche quello di Giacomo Bonaventura. Il suo contratto coi viola è in scadenza, ma il rinnovo sarà automatico per un'altra stagione, qualora raggiungesse il 70% di presenze stagionali.

Ma si parla anche di un ex gigliato

Oltre al centrocampista viola, sul quotidiano sportivo si leggono anche i nomi di Vecino (Lazio ed ex gigliato) e dell’attaccante esterno Felipe Anderson (Lazio, in scadenza e con i discorsi di rinnovo congelati).