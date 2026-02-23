Un ex Fiorentina regala la vittoria a Italiano e al Bologna contro i prossimi avversari viola in campionato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminata l'ultima partita di questa 26esima giornata di Serie A, con il Bologna che ha battuto di misura l'Udinese.
La partita
Un solo gol a decidere una gara bloccata. Ci pensa su rigore Federico Bernardeschi, con l'ex viola che era subentrato a Riccardo Orsolini. Basta una rete ai rossoblù per strappare i tre punti e volare a 36 punti. Da segnalare i 90 minuti in campo per Sohm.
La classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 50, Juventus 46, Como 45, Atalanta 45, Bologna 36, Sassuolo 35, Lazio 34, Udinese 32, Parma 32, Cagliari 29, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Pisa 15, Verona 15.
