Vanoli: "Non dobbiamo soffermarci sui punti lasciati ma sulle prestazioni. Bene che ci sia delusione, orgoglioso della squadra"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a DAZN nel post gara del pareggio col Milan.

"Sono contento che ci sia delusione, vuol dire che hanno capito che abbiamo fatto una grande prestazione e che dobbiamo essere concentrati fino all'ultimo minuto. Ai ragazzi ho detto che sono orgoglioso di loro perché abbiamo incontrato una squadra molto forte. Dobbiamo diventare un po' più freddi sotto porta perché dopo le loro occasioni nel primo tempo, dovevamo e meritavamo di vincere".

‘Stiamo diventando una squadra’

"Sapevo che sarebbero usciti con la mezzala e quindi potevamo creare qualcosa. I ragazzi l'hanno fatto bene perché loro sono forti, hanno fatto tutti una grande partita. Anche le mezzali, Brescianini è entrato bene. Stiamo diventando una squadra. Gli ho detto che da questa prestazione non si può tornare indietro, bisogna solo migliorare quello che stiamo facendo".

‘Mi è piaciuta la reazione dopo il pareggiare’

"Sappiamo quanto è importante giocare in casa nostra e avere i tifosi dalla nostra parte. Ma eravamo e siamo consapevoli che lottando per questa maglia come stiamo facendo, allora ci possono aiutare. Noi dobbiamo solo continuare a restare umili e lavorare in silenzio. Mi è piaciuta la reazione dopo il gol preso perché siamo andati a provare a vincerla anche se mi hanno fatto arrabbiare perché così rischiamo un po'".

“Non dobbiamo soffermarci sui 4 punti lasciati ma sulle prestazioni ed i punti ottenuti. Abbiamo giocato a Roma contro una squadra e oggi contro una squadra che non perde da agosto e dobbiamo guardare a questo. Dobbiamo essere lucidi da qui alla fine e quando lotti per la salvezza è la cosa più importante. Da un mese si vedono tante cose positive e dobbiamo lavorare su quelle”.