Capitolo mediano, Bennacer resta un nome gradito a Pioli ma l'Arabia chiama

La parabola di Ismael Bennacer è sicuramente in discesa. Dopo aver vinto da protagonista lo Scudetto con il Milan di Pioli, il centrocampista algerino è lentamente scivolato ai margini del club rossonero, anche a causa di qualche infortunio di troppo.

La “discesa” di Bennacer

Bennacer è tornato a disposizione a fine dicembre 2024, eppure un mese dopo il suo rientro, il Milan ha definito la sua cessione al Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto: un milione più 12 di bonus. Nella squadra di De Zerbi il giocatore algerino si è ambientato subito ma ora, a 27 anni, il Milan non sta valutando in alcun modo la possibilità di inserirlo nel nuovo progetto.

La Fiorentina ci pensa

Il centrocampista algerino non solo è stato escluso dalla lista dei convocati di Max Allegri per il raduno ma anche – a differenza di Adli – da quella di Oddo per il Milan Futuro. Un modo per accomodarlo alla porta e per fargli capire che per lui non c’è spazio e che deve trovarsi quanto una soluzione. Dove? TMW afferma che alla Fiorentina c’è il suo mentore Stefano Pioli, ma oggi è più probabile un suo sbarco in Arabia Saudita.