Pioli in trionfo, Milan a valanga, Jovic guarda i compagni giocare. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Il Milan esce dal match interno contro il Monza con una vittoria convincente sia in termini numerici (3-0) che anche in termini di gioco.

Le reti

La formazione allenata dall'ex tecnico della Fiorentina, Pioli, è andata in vantaggio subito, al 3', con una rete di Reijnders. Anche il raddoppio arriva nel primo tempo, al 41' con Simić. Terza rete invece al 76' con Okafor, al termine di una bella azione collettiva, rifinita da Giroud.

Jovic spettatore

A proposito di ex Fiorentina, Jovic è rimasto seduto dall'inizio alla fine della partita in panchina, a guardare i compagni giocare. Con questo successo il Milan consolida il suo terzo posto in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 38, Juventus 37, Milan 32, Napoli 27, Bologna 25, Roma 25, Fiorentina 24, Atalanta 23, Torino 23, Lazio 21, Monza 21, Frosinone 19, Lecce 17, Genoa 16, Sassuolo 15, Cagliari 13, Udinese 12, Empoli 12, Verona 11, Salernitana 8.