Il giornalista Stefano Cecchi, vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva dicendo la sua sul possibile arrivo-ritorno in viola di Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“Se Pioli torna alla Fiorentina sono felicissimo. Oltre che un grande allenatore è un grande uomo. All'interno dello spogliatoio si fa voler bene. E' un signore che tre anni fa vinceva lo scudetto, ma l'anno dopo il Milan è arrivato secondo. Poi abbiamo visto come è andata con Fonseca e Concieçao in rossonero. C'ha un difetto: non buca lo schermo. E' un normal one. La Nazionale avrebbe bisogno di uno come lui. Ma per la Fiorentina è la figura migliore. Mancini a Firenze? Per l'amor di dio”.