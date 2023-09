Gasperini-Firenze, un rapporto complicato: addirittura la Digos dietro alla panchina dell'allenatore dell'Atalanta per osservare la situazione

Che Gian Piero Gasperini non sia il benvenuto all'Artemio Franchi non è ormai una novità. Che si arrivi a vedere la Digos dietro alla panchina del mister della Dea per osservare e riprendere ogni mossa dei tifosi viola nei suoi confronti, però, francamente ci pare esagerato.

Eppure è quello che è successo ieri sera allo stadio durante Fiorentina-Atalanta, con agenti in borghese presenti nel parterre di Tribuna per filmare tutto quello che è successo alle spalle di Gasperini. Lo riporta Tuttosport.