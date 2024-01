Mina ad un passo dal Cagliari. Anche Barak apre alla soluzione sarda ma la Fiorentina...

Il Cagliari si prepara a chiudere un doppio colpo dalla Fiorentina: in Sardegna dovrebbero trasferirsi Yerry Mina e Antonin Barak. Il difensore colombiano è davvero ad un passo dalla squadra di mister Claudio Ranieri e lascerà la Fiorentina dopo appena 6 mesi dall'arrivo a parametro zero.

E al posto di Mina?

Per rimpiazzarlo è difficile pensare che la dirigenza viola vada sul mercato in queste ultime ore, scegliendo invece la soluzione interna col centrale friulano Pietro Comuzzo, classe 2005 prodotto del settore giovanile viola e che in stagione ha debuttato agli ordini di mister Italiano.

E Barak strizza l'occhio al Cagliari

Il ceco Antonin Barak, dopo un avvio di stagione a dir poco complesso, ha aperto alla soluzione sarda e nella fase finale del mercato potrebbe andare a vestire la casacca rossoblù per trovare continuità. La formula? Prestito secco fino a giugno, ingaggio a carico del club di Giulini. Da capire se la Fiorentina lo lascerà partire però senza cautelarsi in entrata.