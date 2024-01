Reyna pronto a sbarcare in Inghilterra. L'americano non vestirà la maglia della Fiorentina

Niente Reyna per i viola

La suggestione Giovanni Reyna è destinata a rimanere tale per la Fiorentina. Il 2002 statunitense è pronto a diventare un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Le negoziazioni tra il Borussia Dortmund e gli inglesi sono arrivate alla fase finale e nelle prossime ore il talento americano sbarcherà in Premier League.

Il giocatore si trasferirà in prestito fino al termine della stagione

Conferme su tutti i fronti in merito all'imminente chiusura dell'affare, da Fabrizio Romano al noto giornalista tedesco Florian Plettenberg, vero riferimento del calciomercato in Bundesliga, come potete leggere qui: