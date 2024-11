Che voglia di doppio colpo dal Monza: Djuric subito e Maldini sei mesi dopo. Con Shpendi la Fiorentina ridisegnerebbe il suo attacco del futuro

Sembra appena finito il mercato estivo che è già ora di quello invernale, con la Fiorentina che dovrà completare la sua rosa per la stagione in corso ma pensando già anche al futuro. Il Corriere dello Sport-Stadio ritorna sul percorso Firenze-Monza, già battuto da Colpani, Palladino e Bianco: stavolta però si parla del solito Milan Djuric, che è l'idea di vice-Kean già caldeggiata in estate dal tecnico viola. Il bosniaco è in scadenza e dunque abbastanza semplice da raggiungere.

Ma è soprattutto la prospettiva futura ad intrigare: facilità nel dribbling, duttilità sono le doti di Daniel Maldini, che alla Fiorentina piacciono tanto. Quasi impossibile che il Monza se ne liberi a gennaio ma per l'estate la clausola da 12 milioni per l'Italia è invitante. Discorso analogo per Shpendi, attaccante classe 2003 del Cesena, valutato 15 milioni: con loro due la società viola disegnerebbe il suo attacco del futuro.