Questo pomeriggio ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Francesco Baiano. Nel suo lungo durante la trasmissione Maracanà l'ex attaccante viola ha fatto una panoramica della stagione della Fiorentina e ha analizzato il difficile momento della squadra di Palladino: “Come si può buttare tutto a mare dopo una sconfitta? Vivo a Firenze, sento i commenti, siamo partiti da un inizio stagione dove non andava bene nulla, poi ha fatto 8 vittorie di fila e avevamo la migliore società, il miglior tecnico e ds, ora siamo tornati di nuovo al punto di partenza. Non è una squadra pronta per arrivare in Champions, solo i sognatori potevano pensarlo, ma non dobbiamo fare drammi. I conti si fanno a fine stagione. Se la Fiorentina dovesse vincere con l'Inter è in corsa per la Champions. E allora cosa si dovrebbe dire. Per me questa squadra non si può permettere con i centrocampisti che ha di poter giocare con i 4 davanti”.

Infine Baiano conclude con una riflessione sulle alternative cercate da Palladino dopo il tragico malore ad Edoardo Bove: “Se al posto di Bove giochi con un esterno offensivo, ecco che c'è il problema. Do solo una colpa: quando è uscito Bove, si è incaponito Palladino a giocare con 4 giocatori davanti, ha perso equilibrio. Non giocano Pongracic e Biraghi? Se non li fa giocare, è perché fanno peggio degli altri, non si fa male da solo un tecnico con certe scelte. Si è tanto criticato Italiano, ma se avesse avuto Kean, la Fiorentina andava in Champions”.