Il Nottingham Forest con Milenkovic in campo vince ancora e vola sempre più in alto nella classifica di Premier League

Non si ferma più il Nottingham Forest in Premier League. La squadra dove gioca l'ex difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic ha vinto ieri sera in casa del Wolverhampton con un sonoro 3-0.

Altra grande prova in campo di Milenkovic

A decidere la gara sono stati i gol messi a segno da Gibbs-White, Wood e in pieno recupero da Awoniyi. Dal canto suo Milenkovic, trasferitosi in estate al Nottingham Forest dalla Fiorentina, ha messo in campo un'altra grande prova difensiva limitando e contenendo gli attaccanti avversari.

Una classifica importante

Una vittoria fondamentale per il Nottingham Forest questa, che le ha permesso di salire in classifica a quota 40 agganciando al secondo posto l'Arsenal.