La rete last minute di Pedro fa entrare lo spagnolo nella storia della Lazio: battuto un record di Klose, registrato proprio contro la Fiorentina

La Fiorentina è spesso vittima di giocatori all’esordio in Serie A oppure ancora a secco a livello di marcature, e non sorprende che una delle reti messe a segno dalla Lazio di Maurizio Sarri nella sfida di ieri contro la Fiorentina abbia segnato un vero e proprio record nella storia biancoceleste.

La rete di ieri di Pedro entra nella storia della Lazio

Non stiamo parlando della prima rete di Danilo Cataldi, che comunque segna ai viola da fresco ex, ma della seconda rete, quella che ha permesso ai padroni di casa di raggiungere il pareggio al 95’: il rigore di Pedro. Nonostante quel pallone pesasse come un macigno, come accaduto in precedenza nel caso di Gudmundsson, il fuoriclasse spagnolo è stato freddissimo ed ha battuto De Gea dagli undici metri. Le particolarità del gol? Sono ben due.

Battuto un record di Klose, raggiunto nel 2016 proprio contro la Fiorentina

L’attaccante classe 1987 non aveva ancora segnato nelle precedenti 18 giornate di campionato, di fatto sbloccandosi proprio contro i viola di Paolo Vanoli. Il record superato è quello però relativo all’età: il gol di ieri ha permesso all’ex Barcellona diventare il calciatore più anziano a segnare nella storia del club biancoceleste (38 anni e 164 giorni). II precedente record apparteneva a Miroslav Klose, stabilito nel 2016 proprio in un Lazio-Fiorentina.