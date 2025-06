L'ipotesi Gilardino scongiurata. E ora per l'ex attaccante della Fiorentina si muovono due neopromosse

Solo questione di tempo e poi Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Una soluzione che scongiura altre ipotesi che erano emerse, tra cui quella di Alberto Gilardino. Un profilo emergente, il suo, che di certo avrebbe causato malumore in una piazza già piuttosto calda come quella di Firenze.

Due squadre puntano il Gila

Per Gilardino, tuttavia, le offerte non mancano nonostante l'esonero a stagione in corso dal Genoa. Per lui infatti si sono mosse Cremonese e Pisa, due neopromosse al momento senza allenatore. L'ex attaccante della Fiorentina è però solo uno dei nomi sul tavolo di questi due club, insieme a Nicola, Giampaolo e De Rossi.