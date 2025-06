Derby toscano per Colombo? L'obiettivo della Fiorentina piace molto al Pisa

Tra i nomi seguiti dalla Fiorentina per l'attacco c'è anche quello di Lorenzo Colombo, classe 2002 di ritorno al Milan dopo l'esperienza in prestito all'Empoli. I rossoneri non intendono tenerlo e così per lui si sono mosse diverse squadre di Serie A, tra cui anche quella viola.

Ritorno di fiamma

Tuttavia la concorrenza, appunto, è molto ampia. E in queste ore - riporta il Corriere dello Sport - sembra esserci stato uno scatto importante da parte del neopromosso Pisa, che su Colombo aveva già messo gli occhi quando aveva meno di vent'anni. Vedremo se l'affare che non andò in porto qualche anno fa potrà riuscire in questo mercato.