FOTO - In vista dell'Europeo Bonaventura prova a convincere Spalletti... sfoggiando tutta la sua classe in ritiro

In queste ore la Nazionale Italiana si sta allenando a Roma, in attesa di partire per gli Stati Uniti dove si svolgeranno le amichevoli contro Venezuela (giovedì 21) ed Ecuador (domenica 24). Come sappiamo, tra i convocati del ct Spalletti c'è un solo giocatore della Fiorentina. Si tratta di Giacomo Bonaventura, pallino dell'allenatore toscano che potrebbe anche rientrare nella rosa che parteciperà all'Europeo.

Che classe, Jack!

Intanto Jack non si riserva di dare sfoggio della sua qualità, come documentato della Nazionale in una storia postata su Instagram. Nel video si vede Bonaventura, durante la partitella, agganciare un pallone difficile e poi mettere a sedere con una finta il portiere del Tottenham Vicario, prima di depositare il pallone alle sue spalle. Che classe, Jack!

Di seguito la fotosequenza del gesto tecnico: