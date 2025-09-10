Il mercato in Serie A non è ancora finito? Dopo il "no" di Comuzzo, Simone Inzaghi chiama un attaccante di Italiano

L'Al-Hilal ci ha provato insistentemente per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, ma alla fine la volontà del calciatore e della proprietà (nonostante Pradè) hanno vinto sull'offerta del club arabo. Che però continua a guardare il campionato italiano.

L'Al-Hilal non molla la Serie A: dopo Comuzzo… Castro

Il mercato in Serie A si è concluso il 1° settembre, eppure l'Arabia Saudita ci prova ancora. Stavolta per un attaccante del Bologna di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da TyCSports, l'Al-Hilal sta cercando un'intesa con i rossoblù per Santiago Castro. Anche l'argentino deve pronunciarsi in merito a questa offerta.